CNN: власти Ирака предупредили США, по каким базам Иран нанесет удары

Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц, по каким военным базам Иран будет наносить ракетные удары. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на дипломатический источник.

Телеканал утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от иранских властей о том, что в скором времени будут нанесены удары. Источник из числа американских военных добавил, что иранская сторона сообщила иракцам, к каким базам им приближаться не стоит.

По информации телеканала, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от иранских властей о том, что Тегеран начал или вскоре будет наносить удары по военным объектам, которые используют Соединенные Штаты. О каких базах шла речь, ему якобы не сообщили, сообщает РИА Новости.

Как заявил источник CNN в разведывательных службах США, Вашингтон в последние несколько дней получал данные о том, что Иран ведет переброску беспилотников, баллистических ракет и прочих вооружений.