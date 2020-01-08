Boeing выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Иране

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о готовности оказать «Международным авиалиниям Украины» помощь в связи с катастрофой Boeing 737-800 в Тегеране.

«Мы находимся в контакте с нашим клиентом-авиакомпанией и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Boeing.

Также компания выразила соболезнования семьям экипажа и пассажиров.

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта в Тегеране утром в среду. По уточненной информации, на борту было 167 пассажиров - представителей разных государств и девять членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.

Воздушное судно перестало выходить на связь спустя две минуты после взлета, оно совершало рейс Тегеран-Киев.