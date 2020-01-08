РФ и Турция выступили за мирное урегулирование ситуации в Персидском заливе

Лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Стамбуле обсудили действия и «рискованные акции» США на территории Ирака против Ирана и призвали к урегулированию ситуацию в Персидском заливе мирным путем.

«Президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права», - отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президенты России и Турции также обсудили ситуацию в Ливии и призвали к перемирию в ночь на 12 января.

Силы иранского Корпуса стражей исламской революции приступили к операции возмездия за смерть генерала Сулеймани. В ночь на 8 января были запущены более десяти ракет по авиабазам, в которых располагается военный контингент США.