Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии объявить перемирие

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию. Они призвали конфликтующие стороны объявить перемирие в ночь на 12 января и сесть за стол переговоров, чтобы закончить страдания ливийцев. Чтобы прекратить огонь, необходимо предпринять меры в целях стабилизации обстановки «на земле» и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что решение было принято по итогам совместных переговоров двух лидеров в соответствии с решениями СБ ООН.

Путин и Эрдоган также подтвердили твердую приверженность территориальной целостности и единству Ливии.

12 декабря Халифа Хафтар объявил о наступлении для решающего сражения в Триполи в целях его освобождения.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара взяла под контроль крупнейший ливийский город Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря. Он является родным для бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.