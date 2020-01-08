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Бастрыкин выразил соболезнования матери погибшего юноши, который заступился за женщину в Павлове

Ирина Егорова
17:15 08.01.2020
Сергей Аникин умер от ножевого ранения в сердце от рук преступника, заступившись за девушку.
Бастрыкин выразил соболезнования матери погибшего юноши, который заступился за женщину в Павлове
© Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования Инне Анучиной – матери Сергея Анучина. Молодой человек погиб 3 января 2020 года в городе Павлово Нижегородской области от ножевого ранения в сердце заступаясь за девушку.

«Нет большего горя для матери, чем гибель собственного ребенка», - сказано в сообщении СК РФ.

Бастрыкин назвал поступок Сергея Аникина и его друга Данилы Небогатова, который тоже получил ранение, но выжил, мужественным, доблестным и героическим, который может быть примером для подрастающего поколения. Он подчеркнул юный возраст Сергея, на следующий день ему исполнилось бы 19 лет.

«Сергей осознанно и решительно дал отпор преступнику: ни секунды не раздумывая, он и его друг бросились на защиту взывавшей о помощи женщины», - говорится на сайте.

Глава СК РФ также заверил, что Следственный комитет окажет матери погибшего юноши необходимую помощь и поддержку, и поблагодарил ее за правильное воспитание и материнскую заботу, которые привили юноше верные жизненные ценности.

Председатель Следственного комитета выступил с инициативой создания союза матерей героев, который объединит женщин, воспитавших отважных детей, совершивших героические поступки. А также пообещал наказать .

Обвинение в убийстве Сергея Анучина предъявлено 58-летнему местному жителю, которой заключен под стражу. Ранее он уже был судим по аналогичной статье, был приговорен к 25 годам тюрьмы, но вышел досрочно летом 2018 года. Александр Бастрыкин пообещал наказать его «по всей строгости закона».

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