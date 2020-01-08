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Вучич прокомментировал открытие «Турецкого потока»

Ирина Егорова
17:47 08.01.2020
В торжественной церемонии введения газопровода в эксплуатацию приняли участие президенты России, Турции и Сербии Владимир Путин, Тайип Эрдоган, Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Вучич прокомментировал открытие «Турецкого потока»
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Сербский президент Александр Вучич отметил огромное значение «Турецкого потока» для жителей страны.

«Этот газопровод позволит Сербии получать газ по пристойным ценам, лучшим, чем были до сих пор», - цитирует слова лидера Сербии агентство Танюг

Также благодаря «Турецкому потоку» будет развиваться промышленное производство страны и привлекаться инвестиции. По словам Вучича, строительство газопровода через Сербию позволит сделать отводы и доставлять газ в отдаленные регионы страны, такие как Владичин-Хан, Любовию, Байина-Башту.

Строительства сербского продолжения было завершено 25 декабря. 403 километра от Болгарии до Венгрии было проложено компанией Srbijagas.

Первые поставки в Сербию через Болгарию ожидаются в мае, когда София завершит строительство своего участка. Первоначальный импорт газа в Сербию, как ожидается, составит более трех миллиардов кубометров в год, которые предназначены для внутреннего потребления и небольшого экспорта в Боснию и Герцеговину.

Александр Вучич, Владимир Путин, Тайип Эрдоган, и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 8 января официально открыли «Турецкий газопровод», повернув символический вентиль. 

Путин заявил, что это событие является важным для всей Европы, а для России и Турции является свидетельством успешного стратегического партнерства.

«Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря. Его протяженность около 1100 километров. Он состоит из двух ниток, по первой газ будет поступать в Турцию, по второй – в Европу.

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