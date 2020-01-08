«Правый борт и хвост были охвачены огнем»: очевидец о моменте крушения лайнера в Иране

Украинский самолет, который разбился недалеко от аэропорта в Тегеране, загорелся еще в воздухе. Об этом рассказал Ruptly очевидец авиакатастрофы.

«Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания», - приводит его слова РИА Новости.

Лайнер упал в 20-30 метрах от домов в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, потом произошел взрыв и самолет загорелся.

Очевидец добавил, что «500 - 600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать».

Напомним, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране утром в среду. Лайнер направлялся в Киев. На борту воздушного судна было около 180 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.