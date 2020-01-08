В АТОР назвали примерное число российских туристов в Иране

Эксперты туроператорских компаний оценили возможное количество российских путешественников в Иране.

По данным АТОР, сейчас в этом государстве может находиться до нескольких десятков россиян, преимущественно самостоятельных туристов или выезжающих в составе корпоративных групп. Специалисты туристического рынка добавили, что в каникулярный период их количество могло достигать сотни, но большинство граждан России уже вернулись на родину.

Таким образом, сейчас в Иране могут находиться не более 30-40 туристов из нашего государства, вероятно, их число еще меньше.

По информации погранслужбы ФСБ РФ, за первые три квартала прошлого года в Иран выехало 16 870 россиян, в том числе, с туристической целью 1 972 человека.