Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»: видео

В среду президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».

Лидеры участвовали в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, которая прошла в Стамбуле. В торжественной церемонии приняли участие также сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Выступая на официальной церемонии открытия газопровода, Путин заявил, что это событие является важным событием не только для России и Турции, но и для всей Европы.

Президент отметил, что успешная реализация масштабного проекта «Турецкий поток» свидетельствует, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые результаты.

«Турецкий поток» - крупный совместный российско-турецкий энергетический проект последнего времени. Он предполагает строительство газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Она предназначена для поставок газа из России турецким потребителям, другая - для снабжения государств Южной и Юго-Восточной Европы.