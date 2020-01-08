СК завершил расследование дела о «пиршествах» Цеповяза в колонии

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении экс-руководителей амурской колонии начальника исправительного учреждения Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Скандал начался после того, как в Сети появились снимки одного из осужденного, который находился в их колонии. На них был запечатлен Вячеслав Цеповяз, который ел деликатесы – красную икру, крабов и жарил шашлыки.

С 2011 по 2015 год на территории колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области были незаконно организованны пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Следствие заключило, что в связи с этим были созданы вольготные условия пребывания ряду осужденных.

«Цеповяз, под предлогом участия в общественной жизни колонии были необоснованно переведены на облегченные условия отбывания наказания», - отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ТАСС.

В том числе руководители колонии нарушали правила внутреннего распорядка и допускали систематические нарушения, например, позволяя пользоваться мобильным телефоном.

Снимки с «нарушениями» появились в Сети осенью 2018 года, подлинность которых была подтверждена ФСИН.

Вячеслав Цеповяз находится под стражей за соучастие в убийстве 12 человек. Трагические события развернулись в станице Кущевской Краснодарского края в 2010 году. В то время там орудовала банда, возглавляемая Сергеем Цапком.