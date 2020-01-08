«Аэрофлот» и «Победа» разработали альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации

После рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока авиакомпания «Аэрофлот» разработала альтернативные маршруты и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов», - отметили в «Аэрофлоте».

В пресс-службе добавили, что авиакомпания вместе с российским МИД и другими ведомствами следит за развитием ситуации.

Продолжатся ли рейсы в Тегеран, в «Аэрофлоте» не уточнили. Однако, в соответствии с данными на сайте компании, перевозчик вечером в среду планирует выполнить рейс из Москвы в Тегеран.

Авиакомпания «Победа» (входит в группу "Аэрофлот") также просчитала альтернативные маршруты. Теперь она ждет официального указания Росавиации, рассказали в пресс-службе компании, сообщает РИА Новости.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов в связи с информацией о действующих рисках для безопасности международных полетов гражданских самолетов.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по американским базам.