В МИД РФ рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел России прокомментировало поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе.

Проработка этого вопроса ведется в межведомственном формате, передает сообщение внешнеполитического ведомства ТАСС.

Оценить безопасность полетов для граждан РФ и подготовить меры безопасности с учетом различных сценариев развития событий, учитывая произошедшее, председатель правительства поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Многие авиакомпании, такие как «Белавиа», «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», следуя рекомендациям Росавиации, решили приостановить полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком и продумывают альтернативные маршруты следования.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани и выпустил ракеты из Ирана в Ирак по базам, где расположены американские военные.

Также 8 января в Иране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 180 человек. В качестве основной причины трагедии называется возгорание двигателя, версия теракта - маловероятна.