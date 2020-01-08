Опубликованы имена членов экипажа разбившегося в Иране лайнера

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала имена девяти членов экипажа разбившегося в Иране самолета.

Согласно спискам, на борту находились три пилота и шесть бортпроводников.

«Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. Бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна», - сообщается на официальном сайте компании.

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Президент авиакомпании назвал самолет лучшим, а экипаж – надежным и прекрасным, поэтому сразу была отвергнута версия об ошибке экипажа, как одной из причин трагедии.

Самолет Boeing 737-800, следовавший по маршруту Тегеран – Киев, потерпел крушение через две минуты после взлета 8 января рано утром.

Погибли около 180 человек, среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.