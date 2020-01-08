Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его беспрецедентным проектом

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода «Турецкий поток».

Торжественная церемония прошла в Стамбуле. Помимо российского и турецкого лидеров на ней также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

«Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», - подчеркнул Путин в ходе церемонии.

Российский президент также отметил, что взаимодействие Москвы и Анкары развивается поступательно, независимо от того, что ряд международных игроков пытаются этому процессу помешать.

Путин отдельно указал, что впереди у России и Турции еще много различных проектов.

«Мы с вами живем в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы», - заключил он.

По «Турецкому потоку» газ из России будет поступать и в саму Турцию, и в страны Европы.

Согласно проекту газопровода, он будет состоять из двух из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой нитке топливо пойдет в Турцию, по второй - в Европу.

«Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря. Его протяженность около 1100 километров.