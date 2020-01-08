Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его беспрецедентным проектом
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода «Турецкий поток».
Торжественная церемония прошла в Стамбуле. Помимо российского и турецкого лидеров на ней также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.
«Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», - подчеркнул Путин в ходе церемонии.
Российский президент также отметил, что взаимодействие Москвы и Анкары развивается поступательно, независимо от того, что ряд международных игроков пытаются этому процессу помешать.
Путин отдельно указал, что впереди у России и Турции еще много различных проектов.
«Мы с вами живем в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры - взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы», - заключил он.
По «Турецкому потоку» газ из России будет поступать и в саму Турцию, и в страны Европы.
Согласно проекту газопровода, он будет состоять из двух из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой нитке топливо пойдет в Турцию, по второй - в Европу.
«Турецкий поток» пролегает по дну Черного моря. Его протяженность около 1100 километров.