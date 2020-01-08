Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов в районе Персидского и Оманского заливов и подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития события. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Дмитрий Медведев дал поручение оценить безопасность туризма в ближневосточном регионе с учетом произошедших там последних событий», - цитирует РИА Новости Осипова.

Данная работа возложена на вице-премьера Максима Акимова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани.

Были выпущены ракеты класса земля-земля из Ирана по базам в Ираке, где расположен военный контингент американской армии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп после атака заявил о «полном порядке».