В Москве начали работу пункты приема елок

В Москве 8 января начали работу пункты по приему живых елок. В них новогоднее дерево можно сдать на утилизацию, где его переработают в щепки, которые можно будет использовать в сельском хозяйстве.

Часть веток отвезут в Московский зоопарк и постелят в вольерах.

Пункты приема, а их в столице открылось почти 400, будут работать до конца февраля. Список адресов можно найти на сайте Госуслуг.