Путин и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле
Темами встречи лидеров станут двустороннее сотрудничество, события в Сирии и Ливии.
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В Стамбуле стартовала встреча между президентами России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры проходят в закрытом режиме, без представителей СМИ.
Темами встречи станут двустороннее сотрудничество, события в Сирии и Ливии, а также отношения Соединенных Штатов и Ирана, сообщает РИА Новости.
Напомним, что накануне Путин побывал в Дамаске, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.