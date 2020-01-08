Путин и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле

В Стамбуле стартовала встреча между президентами России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры проходят в закрытом режиме, без представителей СМИ.

Темами встречи станут двустороннее сотрудничество, события в Сирии и Ливии, а также отношения Соединенных Штатов и Ирана, сообщает РИА Новости.

Напомним, что накануне Путин побывал в Дамаске, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.