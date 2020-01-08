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Гуайдо принес присягу на трибуне президиума парламента Венесуэлы

Валентина Пескова
01:57 08.01.2020
Ранее 5 января главой парламента объявил себя оппонент Гуайдо, депутат Луис Парра, которого поддержал президент страны Николас Мадуро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попал в зал заседаний Национальной ассамблеи Венесуэлы, где принес присягу, после объявления себя председателем парламента.

В это время в зале заседаний были перебои с электричеством, а сторонники оппозиционера использовали мобильные телефоны для освещения трибуны. Объявивший ранее себя главой Национальной ассамблеи депутат Луис Парра удалился из здания парламента.

Как сообщает телеканал VPI, во время прорыва оппозиции в парламент при столкновениях с правоохранителями были ранены четыре депутата.

Ранее 5 января главой парламента объявил себя оппонент Гуайдо, депутат Луис Парра. Однако часть оппозиции его присягу не признала, заявив, что на сессии не было кворума. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

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