Украина и Иран скоординируют действия по расследованию авиакатастрофы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко совместно с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом скоординируют действия групп по расследованию авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины, передает РИА Новости.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского, был создан оперативный штаб при СНБО для расследования обстоятельств произошедшего.

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы лайнера Boeing 737, который рухнул на территории Ирана. При СНБО создан оперативный штаб для выяснения обстоятельств трагедии.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в скором времени после вылета из аэропорта в Тегеране. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение самолета было около 180 человек. В результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил.