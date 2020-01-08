Самолеты «Белавиа» и Finnair планируют временно облетать Иран и Ирак

Авиакомпания Finnair будет осуществлять полеты в обход воздушного пространства Ирана и Ирака как минимум до конца недели. Об этом сказано в сообщении перевозчика.

Самолеты авиакомпании Finnair летали в Дубай, используя воздушное пространство Ирана.

В заявлении говорится, что из-за нестабильной ситуации, авиакомпания решила не использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.

«Рейс в Дубай будет выполняться через воздушное пространство Саудовской Аравии, по данному маршруту рейсы будут выполняться как минимум до конца недели», - цитирует заявление Finnair финское издание Yle.

Самолеты «Белавиа» планируют временно облетать Иран и Ирак. Об этом сообщает белорусское информационное агентство «Белта», ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

В «Белавиа» уточнили, что единственное направление, при котором лайнеры компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Чартерный рейс выполняется один раз в неделю. Ближайший вылет запланирован на 10 января.

В ночь на восьмое января иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по американским базам. По данным иранского телеканала Press TV, в результате удара погибли 80 человек.

Boeing 737-800 компании «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране утром в среду, он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера было около 180 человек, все они погибли.