Авиаэксперт озвучил возможные причины катастрофы Boeing 737 в Иране

Авиационный эксперт Владимир Попов считает маловероятной версию о том, что крушение украинского Boeing 737 недалеко от международного аэропорта Тегерана было терактом.

Безусловно, в условиях напряженных отношениях на Ближнем Востоке допускаются мысли о том, что «случайно могли быть применены средства поражения или произошло столкновение с беспилотными летательными аппаратами, такими как самолет-разведчик или квадрокоптер».

Однако не стоит забывать, что у воздушного судна слишком большая масса и скорость, из-за чего при ударе с объектом до килограмма уже могут появиться пробоины в обшивке.

«Я сам сталкивался с птицами, к примеру, воробей, который попадает в носовую часть крыла самолета - пробивает отверстие, а в этой части металл достаточно прочный», - пояснил Попов.

По фотографиям повреждений, которые были обнаружены на корпусе самолета, Попов рассказал «Звезде», что подобные следы могли появиться при падении Boeing.

«Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и создается впечатление, что это воздействие поражающих элементов», - отметил эксперт .

К слову о действиях экипажа, которые не сообщили диспетчерам о ЧП на борту, он заявил, что «летчики были загружены и пытались справиться с ситуацией». Об этом свидетельствует плавная траектория падения, что подтверждает, что пилоты еще пытались управлять судном.

По словам Попова, основной версией катастрофы могло стать возгорание двигателя. После этого, вероятно, по цепной реакции возникли другие проблемы, а пилоты просто справились с такой ситуацией, предположил он.

Незадолго до этого президент МАУ назвал экипаж упавшего лайнера прекрасным и надежным.

Самолет, следовавший по маршруту Тегеран – Киев, потерпел крушение через 2 минуты после взлета.

Девять членов экипажа и 168 пассажиров погибли.