Жертвами пожаров в Австралии стали 25 человек и около полумиллиарда животных

Уже 25 человек и около полумиллиарда животных погибли в результате пожаров, охвативших юго-восточное побережье Австралии. Таковы последние подсчеты специалистов университета Сиднея.

Больше всего пострадали коалы - их популяция сократилась на 8 тысяч особей. Спасти сумчатых медведей пытаются пожарные и добровольцы.

Между тем, дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки. Дымка заволокла небо над Аргентиной и Чили.