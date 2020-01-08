Обнаружен второй черный ящик с разбившегося в Иране украинского лайнера
Все необходимые данные с бортовых самописцев собраны, в настоящее время ведется расследование.
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Найден второй черный ящик с разбившегося в Иране украинского лайнера.
«Следователи обнаружили второй черный ящик, ранее был обнаружен первый ящик. Все необходимые данные собраны, началось расследование», - приводит слова главы управления гражданской авиации Ирана информагентство FARS.
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в скором времени после вылета из аэропорта в Тегеране в среду. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение самолета было около 180 человек. В результате трагедии никто не выжил.