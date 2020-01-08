S7 и «Уральские авиалинии» изменят маршруты рейсов после рекомендаций Росавиации
После рекомендации Росавиации российские авиакомпании S7 Airlines и «Уральские авиалинии» собираются изменить маршруты следования.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу S7 Airlines, компания собирается намерена изменить маршрут рейса Новосибирск - Дубай, и не летать над частью Ближнего Востока.
«S7 Airlines учтет требования Росавиации в планировании маршрутов. Единственный рейс, который затрагивают введенные ограничения, - Новосибирск - Дубай», - заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» собирается изменить маршруты рейсов, которые проходят над Ираном.
«Мы рассматриваем возможность соблюдения рекомендации Росавиации. Сейчас специалисты авиакомпании изучают альтернативные варианты маршрутов», - сказали «URA.RU» в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских самолетов.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по американским базам в Ираке.
Утром 8 января самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта в Тегеране. Лайнер направлялся в Киев. На борту рухнувшего самолета находились около 180 человек.
По предварительным данным, при крушении лайнера никто не выжил.