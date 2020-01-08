Страшные кадры с места трагедии: спасатели работают в районе крушения самолета в Иране

На месте упавшего украинского лайнера недалеко от международного аэропорта Тегерана, потерпевшего крушение утром, 8 января, работают сотрудники экстренных служб .

На кадрах с места трагедии видно, что обломки самолета и личные вещи пассажиров разбросаны на обширной открытой местности. Спасатели ведут кропотливую работу по нахождению останков.

Незадолго до этого сообщалось, что им удалось обнаружит бортовой самописец.

Находившиеся на борту - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского был создан оперативный штаб при СНБО для расследования обстоятельств произошедшего.

Соболезнования украинскому коллеге выразил Владимир Путин.

Тем временем в Росавиации призвали авиакомпании РФ отказаться от полетов над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива в связи с повышенными рисками для безопасности.