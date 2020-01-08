В МИД Украины назвали гражданство погибших при крушении лайнера в Иране

Глава МИД Украины Вадим Пристайко перечислил гражданство погибших в авиакатастрофе Boeing 737 под Тегераном. Трагедия, напомним, произошла утром 8 января, погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

По данным Пристайко, погибли 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев (два пассажира плюс экипаж в полном составе - девять человек), десять подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три немца и трое британцев.

«Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование», - написал он на своей странице в Twitter.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем близким жертв катастрофы и поручил генпрокурору возбудить уголовное дело.

Зеленский также потребовал проверить всю гражданскую авиацию Украины, независимо от того, какая причина крушения лайнера будет установлена.