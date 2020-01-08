Путин выразил соболезнования Рухани в связи с крушением пассажирского самолета

Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Рухани в связи с гибелью иранских граждан в авиакатастрофе украинского Boeing 737. Лайнер разбился утром 8 января под Тегераном.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», - говорится в опубликованной на сайте Кремля траурной телеграмме.

По данным украинского МИД, при крушении Boeing погибли 82 гражданина Ирана.

Также Путин направил телеграмму со словами поддержки Владимиру Зеленскому. Жертвами трагедии стали 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа.

Кроме того, в авиакатастрофе погибли граждане Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Всего при крушении самолета погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.