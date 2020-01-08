В Офисе генпрокурора Украины завели дело после крушения самолета в Иране

На Украине после крушения пассажирского самолета в Тегеране завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

В заявлении на сайте говорится, что Офис генерального прокурора ведет расследование авиакатастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины», который рухнул на территории Ирана.

«Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 УК Украины ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей")», - сказано в сообщении Офиса.

Целью расследования является установление фактов, приведших к гибели людей. По предварительной информации, в результате трагедии погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.