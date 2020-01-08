Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением лайнера в Иране
На борту упавшего под Тегераном самолета находилось около 180 человек. Никто из них не выжил. Лайнер выполнял рейс в Киев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS.com, Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress
Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму со словами соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737, произошедшей утром 8 января под Тегераном. Об этом сообщили в Кремле.
«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», - говорится в сообщении.
Лайнер, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, упал примерно через две минуты после вылета. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа - все, кто находился на борту.
В связи с трагедией Владимир Зеленский потребовал проверить всю гражданскую авиацию Украины, независимо от того, какая причина крушения лайнера будет установлена.