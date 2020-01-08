Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением лайнера в Иране

Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму со словами соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737, произошедшей утром 8 января под Тегераном. Об этом сообщили в Кремле.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

Лайнер, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, упал примерно через две минуты после вылета. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа - все, кто находился на борту.

В связи с трагедией Владимир Зеленский потребовал проверить всю гражданскую авиацию Украины, независимо от того, какая причина крушения лайнера будет установлена.