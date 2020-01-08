Президент МАУ рассказал об экипаже разбившегося в Иране Boeing 737

Разбившийся в Иране украинский Boeing 737 был одним из лучших в «Международных авиалиниях Украины», на нем находился надежный экипаж. Об этом заявил глава авиакомпании Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».

«Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным, надежным экипажем», - сказал он.

В среду украинский Boeing 737, выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта. По данным управления ЧС Ирана, на борту находилось 179 пассажиров и членов экипажа: 32 иностранца и 147 иранцев. По предварительным сведениям, в результате трагедии никто не выжил.