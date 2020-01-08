Air France и Lufthansa приостановили все полеты над Ираком и Ираном

Одни из крупнейших в мире авиаперевозчиков - французская Air France и немецкая Lufthansa - приняли решение полностью прекратить полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана.

Перевозчики сделали соответствующие официальные заявления на фоне роста напряженности в регионе. В ночь на 8 января, напомним, Иран нанес ракетные удары по расположенным в Ираке американским военным базам в качестве ответа за убийство генерала Касема Сулеймани.

«Во всем мире планы по полетам (над Ираком и Ираном) корректируются в режиме реального времени в соответствии с решениями властей Франции и региональных властей для обеспечения наивысшего уровня безопасности», - цитирует Financial Post релиз Air France.

Lufthansa, в свою очередь, уточнила, что уже отменила ежедневные рейсы между Франкфуртом и Тегераном, а также ближайший рейс в иракский Эрбиль.

С призывом к российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территориями Ближнего Востока в связи с повышенными рисками для безопасности выступила сегодня и Росавиация.