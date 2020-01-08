В Росавиации призвали авиакомпании РФ не летать над Ираном и Ираком

Росавиация призывает российские авиакомпании отказаться от полетов над территориями Ближнего Востока в связи с повышенными рисками для безопасности, сообщает пресс-служба агентства.

«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов России, включая транзитные полеты», - говорится в сообщении.

Утром, 8 января, недалеко от аэропорта Тегерана произошло крушение украинского самолета - через несколько минут после взлета он пропал с радаров.

Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Незадолго до этого в ходе операции «Мученик Сулеймани» по американским военным объектам на базах Айн аль-Асад и Эрбил в Иране были выпущены 15 баллистических ракет.

По заявлению, главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, данная операция является ответом Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани Соединенными Штатами.