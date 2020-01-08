В авиакомпании отвергли возможность ошибки экипажа при крушении Boeing в Иране

Самолет, который потерпел крушение в Иране, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна. Об этом заявил на брифинге вице-президент авиакомпании «Международные линии Украины» по летной работе Игорь Сосновский.

«Имеем данные на сегодня, что самолет набрал 2400 метров высоты, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», - сказал он.

По словам Сосновского, все члены экипажа были опытными пилотами, у них имелось достаточное количество летных часов практики. Он отметил, что из-за сложности и продолжительность рейса на самолете работал усиленный экипаж.

Перед вылетом экипаж самолета находился в гостинице в Тегеране. Зная, что этот город является «не простым аэропортом», все подготовки всего летного состава на Boeing 737 в последние годы проводятся исключительно в аэропорту Тегерана.

Самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в Тегерана утром 8 января, он направлялся в украинскую столицу. На борту потерпевшего крушение самолета было около 180 человек, все они погибли.