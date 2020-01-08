Посольство РФ: российских граждан на борту упавшего в Иране самолета не было
По последним данным, жертвами трагедии стали 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Iranian state TV
По имеющейся информации, на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту из Тегерана в Киев, российских граждан не было. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Иране.
«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», - говорится в сообщении.
Украинский лайнер потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Соболезнования близким погибших в авиакатастрофе выразил президент Украины Владимир Зеленский. По его поручению был создан оперативный штаб при СНБО для расследования обстоятельств произошедшего.