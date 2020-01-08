Посольство РФ: российских граждан на борту упавшего в Иране самолета не было

По имеющейся информации, на борту Boeing 737, следовавшего по маршруту из Тегерана в Киев, российских граждан не было. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Иране.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии», - говорится в сообщении.

Украинский лайнер потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта имени имама Хомейни. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Соболезнования близким погибших в авиакатастрофе выразил президент Украины Владимир Зеленский. По его поручению был создан оперативный штаб при СНБО для расследования обстоятельств произошедшего.