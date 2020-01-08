Зеленский поручил возбудить уголовное дело после крушения Boeing в Иране

Владимир Зеленский дал поручение генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с авиакатастрофой Boeing 737 под Тегераном. Об этом президент Украины сообщил в Facebook.

«Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию», - написал он.

Глава государства добавил, что необходимо изучить все возможные версии случившейся трагедии.

«Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», - заключил он.

Тем временем в посольстве Украины в Иране подчеркнули, что версия теракта на борту лайнера полностью исключена.

Глава управления ЧС Ирана Кассим Низами, в свою очередь, заявил, что к авиакатастрофе, вероятнее всего, привели либо возникший в двигателе пожар, либо ошибки, допущенные при пилотировании.