Заслуженный пилот РФ проанализировал крушение лайнера под Тегераном

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал «Звезде» авиакатастрофу с украинским лайнером под Тегераном, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа.

По его словам, причинами трагедии могли стать сразу несколько факторов - не кондиционное топливо, отработанные ресурсы или столкновение с посторонними предметами.

На вопрос об отказе сразу двух двигателей, эксперт пояснил, что на лайнерах Boeing они расположены на левом и на правом крыле, из-за чего разрушение одного из них не влечет за собой отказ второго.

«Отказ двух двигателей - это невероятно, такого не бывает! У двигателей может быть только один отказ», - отметил Сытник.

Он предполагает, что скорее всего самолету не хватило скорости или его масса была слишком велика, чтобы вытащить лайнер на одном двигателе.

Пилот пояснил, что на данный момент современные Boeing, Airbus, а также самолеты российского производства спокойно выполняют маневры на одном двигателе.

Украинский борт пропал с радаров через 2 минуты после взлета из аэропорта имени имама Хомейни 8 января.

Как уточнили в СНБО, в результате трагедии погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

На месте крушения специалистами были найдены черные ящики.

Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе и экстренно возвращается в Киев, прервав свой визит в Оман.