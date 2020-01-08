Трамп заявил, что США хотят «когда-нибудь» уйти из Ирака
Однако, по словам президента США, в настоящий момент для этого не подходящее время.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в какой-то момент военные его страны могут уйти их Ирака, однако это будет худшее, что может случиться с данной страной.
По словам Трампа, если американские войска покинут Ирак, влияние Ирана в регионе усилится, пишет Reuters.
«Народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной», - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что альянс НАТО решил вывести из Ирака некоторое число военных, чтобы обезопасить их. Однако глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в Вашингтоне ничего не знают о просьбах Багдада вывести войска из страны.
Парламент Ирака принял решение о выводе вооруженного контингента США с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.