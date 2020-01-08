Трамп заявил, что США хотят «когда-нибудь» уйти из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что в какой-то момент военные его страны могут уйти их Ирака, однако это будет худшее, что может случиться с данной страной.

По словам Трампа, если американские войска покинут Ирак, влияние Ирана в регионе усилится, пишет Reuters.

«Народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной», - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что альянс НАТО решил вывести из Ирака некоторое число военных, чтобы обезопасить их. Однако глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в Вашингтоне ничего не знают о просьбах Багдада вывести войска из страны.

Парламент Ирака принял решение о выводе вооруженного контингента США с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.