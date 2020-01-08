В российских аэропортах снова разрешено курить, соответствующий закон вступил в силу 8 января.

В тексте законопроекта, который опубликован на официальном портале правовой информации, сказано, что в комнатах для курения будут установлены непрозрачные стены, а также вентиляция. Курилками разрешат пользоваться не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и следующим транзитом. Однако это не означает, что с 8 января можно будет курить во всех аэропортах на территории России. Сначала придется оборудовать комнаты, которые были убраны при введении антитабачного закона.

Курение в российских аэропортах было запрещено в 2013 году. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского Шереметьево, аэропорт вернет в начале 2020 года 14 курилок, пока точная дата не установлена. В Домодедово все бывшие курилки были переоборудованы, теперь комнаты для курения сделают на новых площадях. Во Внуково не демонтировали курилки с 2013 года, поэтому аэропорт их вернет в ближайшее время.