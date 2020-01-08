Украина опровергла версию теракта на борту упавшего в Иране Boeing

Версия теракта на борту упавшего в районе Тегерана украинского Boeing 737 полностью исключена. Такое заявление сделали в посольстве Украины в Иране.

«По предварительной информации иранской стороны, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается», - сказано в сообщении диппредставительства.

В посольстве также добавили, что, по уточненным данным, на потерпевший крушение рейс приобрели билеты 168 пассажиров.

«Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины», - сказали в посольстве.

Весь экипаж Boeing 737 - это девять человек - состоял из украинских подданных.

«К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших», - заключили в диппредставительстве.

Ранее свои слова соболезнования родным погибших принес президент Украины Владимир Зеленский, прервавший свой визит в Оман.