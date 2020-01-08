Зеленский пообещал опубликовать списки погибших в ближайшее время

МИД Украины готовит списки пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Украинский президент добавил, что списки будут опубликованы в ближайшие часы. В настоящее время их перепроверяют, чтобы избежать возможных неточностей.

По поручению Зеленского при СНБО был создан оперативный штаб для расследования причин случившегося. В него вошли премьер-министр страны, глава МИД, министры обороны и иностранных дел, председатель Службы внешней разведки и председатель Госслужбы по ЧС.

В СНБО тем временем уточнили число погибших в результате трагедии. На текущий момент подтверждена гибель 168 пассажиров, прошедших регистрацию на рейс, и девяти членов экипажа.

Владимир Зеленский ранее в связи со случившимся прервал свой визит в Оман. Глава государства выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе.