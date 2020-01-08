При СНБО создан оперативный штаб в связи с крушением лайнера в Тегеране

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с катастрофой лайнера Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Штаб был организован по поручению украинского президента Владимира Зеленского.

В сообщении СНБО Украины говорится, что в состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, глава МИД Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, глава СБУ, глава Службы внешней разведки Украины, глава Государственной службы Украины по ЧС.

«Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов», - отмечается в сообщении ведомства.

Оперативный штаб займется организацией комплекса мероприятий, которые связаны с авиакатастрофой, выяснением обстоятельств происшествия и предоставлением оперативной информации.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился вскоре после взлета. По информации СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В МИД Украины рассказали, что все они погибли. Как сообщают иранские СМИ, большинство жертв авиакатастрофы - иранцы.

На месте продолжают работу спасатели, тела погибших были направлены в Управление судебно-медицинской экспертизы, где будет проведен анализ ДНК.