Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация в Сирийской Арабской Республике кардинально поменялась, однако если говорить о регионе в целом, то она «кардинально обостряется». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Сирию, где он встречался с сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Есть о чем поговорить, имею в виду ситуацию, которая развивается в САР. И в целом в регионе мы видим, что она, к сожалению, обостряется», - сказал Путин.

При этом президент России отметил, что благодаря усилиям президента Сирии, а также совместным действиям Сирии и России ситуация в Сирийской Арабской Республике не просто кардинально поменялась.

«Фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности в Сирии, единой целостной страны», - сказал российский лидер.

Во время своего визита в Сирию президент РФ побывал в командном пункте группировки ВС РФ в Сирии. После этого вместе с Башаром Асадом он осмотрел одну из крупнейших и старейших мечетей в мире - мечеть Омейядов, где преподнес в дар от Коран XVII века. Затем побывал в православной церкви Святой Девы Марии, пообщавшись с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.