Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция Эстонии заявила о своем отказе продолжать ратификацию договора о границе с Россией. Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас подчеркнул, что Таллин не будет ратифицировать договор даже в том случае, если Москва сделает это первой.

По словам спикера, в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

В ноябре 2019 года Пыллуаас заявил, что Российская Федерация аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Теперь, отметил спикер, Эстония хочет вернуть свое. Москва отвергает территориальные притязания Таллина, которые тот обосновывает Тартуским договором.