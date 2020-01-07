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Главе иранского МИД не дали американскую визу

Вадим Иванов
09:19 07.01.2020
Джавад Зариф не сможет посетить заседание Совбеза ООН, где он планировал представить позицию Тегерана после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

США отказали в визе главе МИД Ирана. Джавад Зариф должен был приехать на заседание Совбеза ООН.

В ООН Зариф должен был, как ожидалось, представить позицию Тегерана после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани. Спецоперация США по его уничтожению серьезно обострила положение на Ближнем Востоке.

Из Соединенных Штатов приходят разные данные о том, что дальше будут делать американские военные в регионе. В прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке, где говорилось, что американские войска уже начали покидать страну. Но в Вашингтоне этот документ назвали ошибкой.

Парламент Ирака тем временем проголосовал за вывод иностранных войск. Но Дональд Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.

Убитого генерала Сулеймани похоронят сегодня в его родном городе Кермане. За те дни, когда тело командующего было доставлено на родину, в Иран, с ним успели проститься миллионы людей.

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