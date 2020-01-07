Врачи объяснили, почему опасно есть снег и сосульки

Употребление снега на улицах города не только вредно, но и опасно для организма, так как есть большая вероятность развития отравлений, а также простудных заболеваний, заявила заведующая детской поликлиникой №17 «Балашихинская областная больница» Светлана Щербакова.

По ее словам, снежный покров на территории города всегда смешивается с землей и собирает на себе копоть от машин и грязь.

«Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку. Ну и какие-то функциональные нарушения кишечника возможны», - пояснила Щербакова.

Развитие простудных заболеваний после употребления снежинок и сосулек возможно, однако реже, чем отравления, так как в данном случае все зависит от индивидуальных особенностей организма ребенка.

Эту точку зрения поддерживает и профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.