В Нью-Йорке прошло первое заседание по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах. В суд он явился с ходунками, которые понадобились ему после операции из-за автомобильной аварии.

Начало процесса было организационным, поэтому сам продюсер не выступал. Однако после завершения заседания стало известно о новых обвинениях. Они связаны с тремя насильственным преступлениями против двух женщин во время оскаровской недели шесть лет назад.

Сегодня суд определит присяжных заседателей. Вайнштейну грозит пожизненное заключение.

Сам кинопродюсер все обвинения в изнасилованиях отрицает. При этом Вайнштейн выразил готовность сотрудничать со следствием и согласие выплатить актрисам, которые объявили себя жертвами, 25 миллионов долларов.