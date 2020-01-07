Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников

Для того, чтобы без лишних мучений вернуться в трудовые будни после новогодних праздников, необходимо заблаговременно внести изменения в свой рацион питания и добавить физическую активность, заявила диетолог Наталья Герасимова.

По ее мнению, в первую очередь необходимо заменить тяжелую пищу, среди которых салаты, майонез, жирные сыры и колбасы, на легкие продукты, например, свежие овощи – зелень, огурцы, капусту и кабачки.

Не лишним будет и разгрузочный день без мяса и рыбы.

Гаврилова также подчеркнула, что в этот период необходимо пить как можно больше воды и лучше отдавать предпочтение минеральным напиткам с высоким содержанием калия.

«Щелочные воды будут защелачивать организм и способствовать ликвидации отеков, которые, скорее всего, накопились после праздников, алкоголя и различных соленых закусок», - уточнила диетолог в комментарии телеканалу «360».

Немало важным является и контроль потребления соли, в частности, специалист рекомендует заменить соленья на продукты с высоким содержанием калия - фрукты, бобовые, тыква, капуста и различные овощные супы.

Помимо этого необходимо обратить внимание на физическую активность и режим сна.