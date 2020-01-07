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Миллионы православных по всему миру отмечают Рождество

Игорь Балдин
09:15 07.01.2020
В Храме Христа Спасителя богослужение возглавил патриарх Кирилл, а Владимир Путин встретил праздник в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе, где его когда-то крестили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Сегодня миллионы православных христиан отмечают один из главных для них праздников - Рождество Христово. Торжественные службы этой ночью прошли во всех церквях.

В Москве в Храме Христа Спасителя богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Читая Священное писание, мы слышим голос Божий. И воспринимая его всем сердцем и душой, обретаем благодатное утешение и получаем ответ на очень важные для нас вопросы. И да поможет нам в этом добром делании родившийся ныне Господь. С праздником дорогие мои, с Рождеством Христовым», - поздравил он собравшихся.

А президент Владимир Путин вместе с сотнями прихожан отстоял литургию в петербуржском Спасо-Преображенском соборе, где его когда-то крестили. Глава государства уже не первый раз встречает Рождество именно тут.

Священный обряд совершал отец нынешнего патриарха. Президент передал храму икону Тихвинской Божией матери. Настоятель подарил ему Казанской Божией Матери.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, с Новым Годом! Будьте здоровы! Будьте счастливы! С праздником!», - сказал Путин.

Служба в храме - одна из важных традиций и российского воинства. Когда-то никто не шел в бой без молитвы и благословения. Сейчас эти традиции возрождают.

Тысячи русских солдат и офицеров не только в нашей стране, но и на военных базах в Киргизии, Казахстане, Армении, Таджикистане этот праздник встречали на всенощной.

Несмотря на новогодние праздники, многие из тех, кто сегодня стоит на службе, держали 40-дневный пост. Теперь он позади. А впереди (до самого Крещения) святки, то есть святые дни и время жертвовать и помогать ближним.

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