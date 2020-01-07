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WP: Вашингтон начал подготовку санкций против Ирака

Светлана Головина
08:10 07.01.2020
Власти США намерены ввести ограничительные меры после принятия в республике резолюции о выводе американских войск.
WP: Вашингтон начал подготовку санкций против Ирака
© Фото: Ameer Al Mohmmedaw, dpa, Globallookpress

В администрация Соединенных Штатов начали разрабатывать пакет санкций в отношении Ирака после того как в республике было принято решение о выводе американских войск. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на ряд источников.

Уточняется, что на данный момент окончательное решение по этому вопросу не принято, так как все обсуждения носят только предварительный характер.

Разработкой ограничительных мер против Ирака занимается Белый дом и Министерство финансов США, сообщали источники WP.

Washington Post пишет, что в случае одобрения санкций  представителям американского бизнеса могут запретить вести деятельность с иракскими деловыми кругами.

Решение о выводе вооруженного контингента Соединенных Штатов с территории Ирака состоялось по инициативе премьер-министра страны Адиля Абду-Махди после убийства генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации в аэропорту Багдада.

После чего Дональд Трамп пригрозил Багдаду серьезными экономическими санкциями, если действия Багдада покажутся Вашингтону «неприемлемыми».

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