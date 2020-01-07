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В ЮНЕСКО призвали США выполнять обязательства по защите культурных объектов

Светлана Головина
07:30 07.01.2020
Гендиректор Организации напомнила о конвенциях по защите культурных ценностей 1954 и 1972 годов, которые были ратифицированы как американской стороной, так и Ираном.
В ЮНЕСКО призвали США выполнять обязательства по защите культурных объектов
© Фото: Michael Baucher, imago-images.de, Globallookpress

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле провела встречу с постоянным представителем Ирана при организации Ахмадом Джалали, главной темой которой стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке, в частности, вероятные последствия для культурных ценностей.

В ходе обсуждения, она напомнила, что Соединенным Штатам необходимо выполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные положениями конвенции «о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954 года, а также конвенции «об охране всемирного культурного и природного наследия» 1972 года.

Также Азуле сказала и о «положениях единогласно принятой в 2017 году резолюции 2347 СБ ООН, которая осуждает акты уничтожения культурного наследия», пишет РИА Новости.

Накануне в Конгрессе США сообщили, что в ближайшее время будет принято решение об ограничении военных полномочий Дональда Трампа против Ирана.

В пятницу, 3 января, США провели спецоперацию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит командующий силами спецназначения «аль-Кудс» Касем Сулеймани.

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